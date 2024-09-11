В Україні поля почали засівати озимими

По завершенню жнив українські аграрії підготували землю і почали посів озимих. Висівають як зернові, так і олійні культури. Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль розповів, що і у яких кількостях вже висіяли фермери.

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Так, у міністерстві повідомили, що українські аграрії засіяли вже 639,9 тисячі гектар. Сівбу озимих зернових культур проводять аграрії Вінниччини, Львівщини та Буковини. Озимий ріпак сіють аграрії 18 областей.

Зокрема, вже посіяли:

озимої пшениці – 101,1 тисячі гектар;

озимого ячменю – 3,7 тисячі гектар;

озимого жита – 0,4 тисячі гектар;

озимого ріпаку – 534,7 тисячі гектар.

Зверніть увагу! Наразі аграрії Волинської, Рівненської та Тернопільської областей вже завершили сівбу озимого ріпаку.