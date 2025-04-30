Розмір компенсації

Витрати компенсують за спеціальні меблі, освітлення, техніку, інструменти та допоміжні засоби, придбані для робочого місця. Про це повідомляється на порталі "Дія.Бізнес", передає 24 Канал.

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Розмір компенсації залежить від групи інвалідності:

до 120 000 гривень – за працівника з першою групою інвалідності;

до 80 000 гривень – за працівника з другою групою.

Зауважте. Ще одне нововведення – компенсацію тепер можна отримати і за ветеранів з інвалідністю, які повертаються на попереднє місце роботи (раніше виплати надавали тільки при новому працевлаштуванні).

Як подати заявку

Це можна зробити онлайн на порталі "Дія" або особисто у центрі зайнятості.

Необхідно авторизуватись, заповнити анкету, прикріпити документи (підтвердження працевлаштування, інвалідності, покупки обладнання) і підписати заяву електронним підписом.

Розгляд триває до 10 робочих днів, після чого гроші перераховують протягом 5 днів.