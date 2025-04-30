Размер компенсации

Расходы компенсируют за специальную мебель, освещение, технику, инструменты и вспомогательные средства, приобретенные для рабочего места. Об этом сообщается на портале "Дія.Бізнес", передает 24 Канал.

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Размер компенсации зависит от группы инвалидности:

до 120 000 гривен – за работника с первой группой инвалидности;

до 80 000 гривен – за работника со второй группой.

Заметьте. Еще одно нововведение – компенсацию теперь можно получить и за ветеранов с инвалидностью, которые возвращаются на предыдущее место работы (ранее выплаты предоставляли только при новом трудоустройстве).

Как подать заявку

Это можно сделать онлайн на портале "Дія" или лично в центре занятости.

Необходимо авторизоваться, заполнить анкету, прикрепить документы (подтверждение трудоустройства, инвалидности, покупки оборудования) и подписать заявление электронной подписью.

Рассмотрение длится до 10 рабочих дней, после чего деньги перечисляют в течение 5 дней.