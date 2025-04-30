Компании отрицают возвращение

Об этом говорится в письмах компаний к инициативе B4Ukraine, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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У McDonald's подчеркнули, что придерживаются подхода, который в 2022 году стал основой для выхода с российского рынка. Речь идет о 5 ключевых критериях: законность деятельности, свобода операций, репутационные последствия, соответствие ценностям компании и экономическая целесообразность. Все эти пункты остаются в силе и сейчас.

"Принципы, лежащие в основе нашего решения покинуть российский рынок, остаются актуальными и сегодня", – заявил Джон Беннер, главный директор McDonald's по глобальному влиянию.

У Coca-Cola указали, что компанию сдерживают санкции и юридические ограничения, которые остаются в силе и существенно затрудняют возможность возвращения на российский рынок.

Продукция Coca-Cola все еще есть в России

Хотя Coca-Cola официально заявила о выходе из России в 2022 году, ее продукция все еще доступна в стране через механизмы параллельного импорта.

Кроме того, Multon Partners – разливочная компания в России, подконтрольная Coca-Cola HBC, – после прекращения производства оригинальной Coca-Cola начала выпуск аналогичного напитка под названием "Добрая кола".

Сегодня этот бренд занимает около 13% российского рынка безалкогольных напитков, тогда как оригинальная Coca-Cola сохраняет 5% доли.