Компанії заперечили повернення

Про це йдеться у листах компаній до ініціативи B4Ukraine, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У McDonald’s підкреслили, що дотримуються підходу, який у 2022 році став основою для виходу з російського ринку. Йдеться про 5 ключових критеріїв: законність діяльності, свобода операцій, репутаційні наслідки, відповідність цінностям компанії та економічна доцільність. Усі ці пункти залишаються чинними й нині.

"Принципи, що лежать в основі нашого рішення залишити російський ринок, залишаються актуальними й сьогодні", – заявив Джон Беннер, головний директор McDonald’s із глобального впливу.

У Coca-Cola вказали, що компанію стримують санкції та юридичні обмеження, які залишаються чинними і суттєво ускладнюють можливість повернення на російський ринок.

Продукція Coca-Cola все ще є в Росії

Хоча Coca-Cola офіційно заявила про вихід з Росії у 2022 році, її продукція все ще доступна в країні через механізми паралельного імпорту.

Крім того, Multon Partners – розливальна компанія в Росії, підконтрольна Coca-Cola HBC, – після припинення виробництва оригінальної Coca-Cola почала випуск аналогічного напою під назвою "Добра кола".

Сьогодні цей бренд займає близько 13% російського ринку безалкогольних напоїв, тоді як оригінальна Coca-Cola зберігає 5% частки.