Що сталося

На початку 2025 року низка західних компаній – серед них McDonald’s, Chanel, Rolex – оновили свої торговельні марки в Росії. Це спричинило хвилю повідомлень про можливе повернення бізнесу. Чому так відбувається, розповідає 24 Канал.

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За заявами самих компаній, це – юридична профілактика, яка не означає фактичного повернення на ринок. Зокрема, McDonald’s чітко зазначив, щоне відновлює діяльність у Росії, а оновлення торгових марок – це стандартна юридична практика для захисту бренду.

Хто реально повернувся або залишився

Subway, PepsiCo, Lindt, Nestlé – серед тих, хто не пішов повністю, а працює через франшизу або обмежене представництво.

За даними Leave-Russia.org, на квітень 2025 року:

1 640 компаній досі ведуть діяльність у Росії,

1 176 компаній обмежили діяльність,

понад 1 000 компаній повністю пішли з ринку.

Чому повернення – не буде простим

Навіть якщо бренд хоче повернутися, Росія не дуже поспішає їх приймати і запровадила обмеження:

продаж активів можливий лише з великим дисконтом;

покупець має бути схвалений владою;

потрібно довести "благонадійність" та лояльність до умов війни.

Тож, попри гучні заголовки про "повернення брендів у Росію", на практиці мова радше про юридичні кроки, ніж про реальну присутність. А ось повернення, якщо й відбудеться, вимагатиме від компаній погодитися з політичними, моральними й репутаційними ризиками.