Компанії обережні

Це свідчить про обережність, з якою міжнародний бізнес оцінює перспективи роботи в умовах зміненого політичного й економічного ландшафту, пише Bloomberg, передає 24 Канал.

Дивіться також Кремль використовує конфісковану американську компанію для забезпечення армії

Зі слів експертів, компанії активно вивчають сценарії розвитку ситуації, але не поспішають повертатися.

"Усі проводять перевірку ризиків", – зазначив Кріс Віфер, голова консалтингової компанії Macro Advisory, яка спеціалізується на ринках СНД.

За його словами, інтерес до Росії з боку західного бізнесу дещо зріс після перемоги Дональда Трампа. Віфер додав, що більшість компаній не розглядатимуть повернення без настання стійкого миру.

Що пропонує Кремль

Правова база, яку розробляє російський уряд, передбачає низку умов: від обов'язкової локалізації частини виробництва до передачі технологій.

Також передбачається, що російський бізнес отримає право впливу на допуск іноземців у певні галузі. Водночас для компаній, які залишили Росію після 2022 року й хочуть повернути активи, можуть встановити повну ринкову ціну, а не пільгові умови.

Показово, що навіть у разі спроб повернення – як у випадку LG чи Ariston – це виглядає як обережне зондування ґрунту. Наприклад, LG лише нещодавно провела тестовий запуск заводу, зупиненого на початку повномасштабної війни. Ariston, своєю чергою, отримала контроль над своїм заводом завдяки рішенню Путіна від 27 березня.

Більше труднощів чекає на компанії, які намагалися зафіксувати в угодах зворотне право викупу. Зокрема, McDonald’s, який продав свій бізнес російському партнеру, може не скористатися пунктом про повернення, адже Путін публічно заявив, що "викуп за копійки" не буде дозволений. Тим часом новий бренд "Вкусно и точка" демонструє фінансове зростання, подвоївши доходи у 2023 році до 187 мільярдів рублів (2,3 мільярди доларів).

Зауважте. Понад 150 американських компаній все ще залишаються на російському ринку, повідомив Кирило Дмитрієв, представник Кремля з економічних питань. Утім, аналітики сумніваються, що повернення іноземного капіталу відбуватиметься активно.