Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в комментарии Новости.LIVE.

Что известно о новых ударах по Украине?

Алексей Кулеба объяснил, что погода существенно влияет на работу энергосистемы. Температуры до -20 градусов создают дополнительную нагрузку на нее. В то же время энергетика страдает от систематических атак России, что создает "климатический и энергетический геноцид".

Они (россияне – 24 Канал) делают все, чтобы разрушить нашу энергосистему. Несмотря на это, безусловно, при поддержке наших партнеров, не только в оборудовании, но и поддержке нашей ПВО – мы держим энергетическую систему, она сейчас работает,

– сказал Кулеба.

Самое сложное сейчас, по его словам, в Киеве и Киевской области. В то же время потепление должно снизить потребление электроэнергии. Это даст больше возможностей для планирования графиков поставок, добавил министр.

На следующей неделе мы видим морозы, которые идут, и резкое похолодание. Все службы соответственно готовятся к этому...И готовятся наши Вооруженные силы. Потому что, не секрет, что мы можем ожидать новый удар,

– предупредил Кулеба.

Вице-премьер также поблагодарил за помощь Европе и США. Отдельно он упомянул долгосрочную поддержку Италии, которая выделяет более 100 миллионов евро на восстановление Одессы.

В каком состоянии энергетика Украины?