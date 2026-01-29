Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба в коментарі Новини.LIVE.
Що відомо про нові удари по Україні?
Олексій Кулеба пояснив, що погода суттєво впливає на роботу енергосистеми. Температури до -20 градусів створюють додаткове навантаження на неї. Водночас енергетика потерпає від систематичних атак Росії, що створює "кліматичний та енергетичний геноцид".
Вони (росіяни – 24 Канал) роблять все, щоб зруйнувати нашу енергосистему. Попри це, безумовно, за підтримки наших партнерів, не тільки в обладнанні, але й підтримки нашої ППО – ми тримаємо енергетичну систему, вона зараз працює,
– сказав Кулеба.
Найскладніше наразі, за його словами, у Києві та Київській області. Водночас потепління має знизити споживання електроенергії. Це дасть більше можливостей для планування графіків постачання, додав міністр.
Наступного тижня ми бачимо морози, які йдуть, і різке похолодання. Всі служби відповідно готуються до цього…І готуються наші Збройні сили. Тому що, не секрет, що ми можемо очікувати новий удар,
– попередив Кулеба.
Віцепрем'єр також подякував за допомогу Європі та США. Окремо він згадав довгострокову підтримку Італії, яка виділяє понад 100 мільйонів євро на відновлення Одеси.
В якому стані енергетика України?
Також Кулеба повідомив, що у столиці та Київській області ситуація в енергетиці покращується. Водночас без тепла залишаються понад 900 житлових будинків по країні, більшість із них – у Києві. Роботи з відновлення опалення тривають.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Німеччина передала першу партію енергообладнання для України. Очікують й нові поставки, які допоможуть забезпечити світлом мільйони людей.