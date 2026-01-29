Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба в коментарі Новини.LIVE.

Олексій Кулеба пояснив, що погода суттєво впливає на роботу енергосистеми. Температури до -20 градусів створюють додаткове навантаження на неї. Водночас енергетика потерпає від систематичних атак Росії, що створює "кліматичний та енергетичний геноцид".

Вони (росіяни – 24 Канал) роблять все, щоб зруйнувати нашу енергосистему. Попри це, безумовно, за підтримки наших партнерів, не тільки в обладнанні, але й підтримки нашої ППО – ми тримаємо енергетичну систему, вона зараз працює,

– сказав Кулеба.

Найскладніше наразі, за його словами, у Києві та Київській області. Водночас потепління має знизити споживання електроенергії. Це дасть більше можливостей для планування графіків постачання, додав міністр.

Наступного тижня ми бачимо морози, які йдуть, і різке похолодання. Всі служби відповідно готуються до цього…І готуються наші Збройні сили. Тому що, не секрет, що ми можемо очікувати новий удар,

– попередив Кулеба.

Віцепрем'єр також подякував за допомогу Європі та США. Окремо він згадав довгострокову підтримку Італії, яка виділяє понад 100 мільйонів євро на відновлення Одеси.

В якому стані енергетика України?