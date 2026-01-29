Яка ситуація зі світлом в Україні?

Про це розповів міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Позитивна динаміка в тому, що поступово ми відходимо від повного відключення електроенергії і можемо переходити до певного планування,

– зазначив міністр.

За його словами, майже скрізь енергетикам вдалося вийти з екстрених відключень на графіки постачання електроенергії для населення. Однак Кулеба попередив, що графіки досить жорсткі.

Водночас прифронтові регіони наразі знаходяться в особливо складному становищі.

Яка ситуація з опаленням?

На сьогодні, за інформацією міністра, без опалення загалом по Україні залишаються понад 900 житлових будинків. Більшість з них – у Києві.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що на ранок 29 січня в столиці без тепла було 613 багатоповерхівок.

За минулу добу комунальні служби та енергетики змогли відновити теплопостачання ще для 124 будинків.

Створений план ремонтних робіт, який контролює не тільки київська влада, а й спеціальний штаб під головуванням першого віцепрем'єра Дениса Шмигаля. Ми щодня проводимо засідання, щоб розбиратися, що відбувається у Києві з теплом, і знайти рішення, як найшвидше повернути це тепло людям,

– наголосив Кулеба.

Він додав, що багатоповерхівки, де зараз не можуть відновити подачу тепла, намагаються максимально забезпечити електрикою, аби компенсувати відсутність опалення.

Важливо! Додатково уряд працює над рішенням про нарахування та оплату послуг за "комуналку" для жителів Києва у січні 2025 року.

