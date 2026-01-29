Про це йдеться у матеріалі Reuters. Відповідну інформацію агентству надав високопоставлений законодавець.

Чого очікувати у плані електрики найближчими тижнями?

Попри певний прогрес у мирних ініціативах, який уперше привів до тристоронніх переговорів за участі України, Росії та США, Москва водночас нарощує обстріли цивільної інфраструктури далеко за межами лінії фронту на сході та півдні країни.

Ситуацію ускладнює й погода. За офіційними прогнозами, вже наступного тижня на півночі та сході України температура може опуститися нижче мінус 20 градусів за Цельсієм, що є нетипово сильними морозами для країни.

Погана новина полягає в тому, що морози справді будуть, і це буде складно,

– сказав голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус в етері національного телемарафону.

Водночас він зауважив, що є й позитивний сценарій.

"Гарна новина полягає в тому, що нам потрібно протриматися три тижні, а потім буде легше", – пояснив Герус, мавши на увазі очікуване потепління та зростання виробництва сонячної енергії завдяки довшому світловому дню.

Які наслідки для енергетики вже спричинили російські удари?

Reuters пише, що наслідки російських атак по енергетиці вже відчутні. Два масовані ракетні та дронові удари по Києву в січні залишили близько одного мільйона людей без електроенергії, а шість тисяч багатоквартирних будинків – без опалення. Навіть після кількох тижнів ремонтних робіт приблизно 700 будівель у столиці досі не мають тепла.

Після наради з енергетичних питань 28 січня міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що без світла залишаються 610 тисяч київських домогосподарств. Подібна ситуація спостерігається й в інших регіонах.

Удари по електростанціях, системі передачі електроенергії та газовому сектору з самого початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року залишаються однією з ключових тактик Росії. У Москві заявляють, що таким чином намагаються послабити обороноздатність України.

Минулого тижня очільник найбільшого приватного виробника електроенергії в Україні – компанії ДТЕК – заявив Reuters, що країна наближається до "гуманітарної катастрофи" через масштабні пошкодження енергосистеми на тлі сильних морозів. Він закликав припинити атаки на енергетичну інфраструктуру.

У відповідь Київ завдає ударів по російських нафтопереробних об’єктах, намагаючись скоротити доходи, які фінансують війну.

28 січня в ДТЕК повідомили, що в столиці вперше за кілька тижнів вдалося запровадити планові графіки відключень електроенергії, а не аварійні.

Як сонячна генерація стала суттєвою підтримкою для енергетики?

Видання зазначає, що певною підтримкою для української енергосистеми стала сонячна генерація. За даними Української асоціації сонячної енергетики, у 2025 році в країні ввели в експлуатацію близько 1,5 гігавата нових сонячних потужностей.

Загальна встановлена потужність сонячної енергетики, з урахуванням приватних домогосподарств, перевищила 8,5 гігавата. Це більше, ніж сумарна потужність трьох атомних електростанцій, які контролює Україна, – 7,7 гігавата.

Саме сонячна енергія допомогла пройти період ремонту атомних станцій минулого літа, однак узимку її ефективність напряму залежить від погоди,

– йдеться у матеріалі.

Президент Володимир Зеленський цього місяця заявив, що пошкоджена енергосистема України нині покриває лише близько 60% зимових потреб країни. За його словами, потужність виробництва становить 11 гігават, тоді як загальна потреба сягає 18 гігаватів.

