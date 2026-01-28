Про це він повідомив у інтерв'ю виданню "NV".
Яка ситуація зі світлом на Київщині?
За словами очільника району, у Києві фактично не було реальної підготовки до блекаутів чи перебоїв у теплопостачанні.
Перший раз слово "блекаут" я почув у 2022 році й одразу почав готуватися як громадянин. Але коли вже став головою району й почав питати, як місто готується до зими, у відповідь був сміх,
– заявив Бахматов.
Він пояснив, що у столиці не розвивали розосереджену альтернативну генерацію, через що Київ залишався критично залежним від великих енергетичних об'єктів.
Для порівняння очільник РДА навів приклад Житомира. Там ще з 2018 року будують міні-ТЕЦ, яка нині забезпечує альтернативним теплопостачанням близько 45% усього міста. За його словами, попри значно більший бюджет столиці, а це понад 100 мільярдів гривень, такої підготовки досягти не вдалось.
Бахматов наголосив, що десятки невеликих котелень чи хоча б часткова альтернативна генерація могли б дозволити уникнути масового замерзання інфраструктури під час складної ситуації в енергосистемі Києва.
У якому районі столиці ситуація найскладніша?
Найважче наразі мешканцям Деснянського району Києва. Троєщина є єдиними районом столиці, який повністю залежить від одного джерела теплопостачання без альтернативи під'єднання до іншого. Втім, за словами очільника Деснянської РДА, нині ТЕЦ-6 "точно не подає тепла".
Через ймовірну загрозу замерзання труб водогону та каналізації на Троєщині можуть облаштувати елементарні вуличні санітарні споруди – викопні туалети.
Бахматов зазначив, що над цим питанням працює спільно із "Київзеленбудом" та районним шляхово-експлуатаційним управлінням, яке має необхідну техніку та працівників.