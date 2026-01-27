Про це повідомив голова Деснянської РДА Максим Бахматов у інтерв'ю LB.ua.

Яка ситуація зі світлом у Деснянському районі?

У понеділок, 26 січня, Бахматов заявив, що створення викопних туалетів на Троєщині розглядали ще влітку, через проблеми із резервним живленням насосних груп водогону та Бортницької станції аерації. За його словами, у разі критичної ситуації доведеться вдаватись до найпростішого тимчасового рішення – облаштовування елементарних вуличних санітарних споруд.

Риється яма, накривається, зверху дірка – все. Будемо робити туалети, як у селі,

– додав голова Деснянської РДА.

Також він зазначив, що над цим питанням працює спільно із "Київзеленбудом" та районним шляхово-експлуатаційним управлінням, яке має необхідну техніку та працівників.

Водночас Бахматов зауважив, що Троєщина є єдиним районом столиці, який повністю залежить від одного джерела теплопостачання без альтернативи під'єднання до іншого. Втім нині ТЕЦ-6 "точно не подає тепла".

Очільник Деснянської РДА наголосив, що стан в енергосистемі після російського обстрілу 24 січня дійсно критичний, а влада розводить руками.

"Хоча ще в серпні як голова району я спокійно спитав, що буде, якщо: а) є опалення, немає електрики, б) нічого немає взагалі – що робимо зі школами? У відповідь "ха-ха-ха, хі-хі-хі". Пантелеєва питав тричі, Кличка тричі. Мені кажуть: "Так треба ж брати вас, Бахматов, зі собою на наради до прем'єр-міністра". Так беріть, я вам усе скажу, що буде!", – сказав Бахматов.

За даними Бахматова, нині у школах створили 10 пунктів обігріву і перебування, у яких можуть вміститись від 20 до 30 тисяч людей. Однак, якщо і цього не вистачатиме – у запасі ще 40 шкіл району.

У столиці наразі функціонує 50 мобільних котелень, 5 з яких отримав Деснянський район. Інші пункти обігрівають тепловими гарматами, генераторами тощо. Глава РДА зазначив про потребу в харчуванні, обігріві, дровах та біотуалетах.

