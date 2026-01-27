Про це повідомив голова Деснянської РДА Максим Бахматов у інтерв'ю LB.ua.
Яка ситуація зі світлом у Деснянському районі?
У понеділок, 26 січня, Бахматов заявив, що створення викопних туалетів на Троєщині розглядали ще влітку, через проблеми із резервним живленням насосних груп водогону та Бортницької станції аерації. За його словами, у разі критичної ситуації доведеться вдаватись до найпростішого тимчасового рішення – облаштовування елементарних вуличних санітарних споруд.
Риється яма, накривається, зверху дірка – все. Будемо робити туалети, як у селі,
– додав голова Деснянської РДА.
Також він зазначив, що над цим питанням працює спільно із "Київзеленбудом" та районним шляхово-експлуатаційним управлінням, яке має необхідну техніку та працівників.
Водночас Бахматов зауважив, що Троєщина є єдиним районом столиці, який повністю залежить від одного джерела теплопостачання без альтернативи під'єднання до іншого. Втім нині ТЕЦ-6 "точно не подає тепла".
Очільник Деснянської РДА наголосив, що стан в енергосистемі після російського обстрілу 24 січня дійсно критичний, а влада розводить руками.
"Хоча ще в серпні як голова району я спокійно спитав, що буде, якщо: а) є опалення, немає електрики, б) нічого немає взагалі – що робимо зі школами? У відповідь "ха-ха-ха, хі-хі-хі". Пантелеєва питав тричі, Кличка тричі. Мені кажуть: "Так треба ж брати вас, Бахматов, зі собою на наради до прем'єр-міністра". Так беріть, я вам усе скажу, що буде!", – сказав Бахматов.
За даними Бахматова, нині у школах створили 10 пунктів обігріву і перебування, у яких можуть вміститись від 20 до 30 тисяч людей. Однак, якщо і цього не вистачатиме – у запасі ще 40 шкіл району.
У столиці наразі функціонує 50 мобільних котелень, 5 з яких отримав Деснянський район. Інші пункти обігрівають тепловими гарматами, генераторами тощо. Глава РДА зазначив про потребу в харчуванні, обігріві, дровах та біотуалетах.
Яка ситуація з теплом та світлом в інших містах України?
Внаслідок чергового удару по енергетичному об'єкті у Харкові 26 січня частину споживачів знеструмлено. В місті досі діють графіки планових та аварійних відключень світла. Наразі без світла перебуває близько 40% споживачів Харкова.
За словами заступника Міністра енергетики України Артема Некрасова, складна ситуація залишається на Донеччині, Одещині та Дніпровщині. Відновлення електропостачання ускладнюється постійними бойовими діями та регулярними обстрілами.
26 січня Володимир Зеленський заявив про надзвичайно складні обставини у столиці. Понад 1 200 багатоквартирних будинків там досі без опалення. Негайної підтримки потребує значна кількість людей у Дарниці та інших районах на лівому березі.