Через це графіки погодинних обмежень переважно не діють. Деталі розповідає Укренерго.
Що відомо про аварійні відключення 27 січня?
Як повідомили енергетики, в кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Ситуація, втім, може змінитися, тож в Укренерго закликають стежити за офіційними повідомленнями на сторінках обленерго вашого району.
Зверніть увагу! Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Вони також зазначили, що енергетики працюють, аби якнайшвидше відновити електропостачання в домівки людей.
Аварійні відключення торкнулися, зокрема, Харкова та області. У Харківобленерго уточнили, що попри це, одночасно в регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання,
– висловилися енергетики.
Варто також зазначити, що буквально вранці 27 січня під атакою ворога був об'єкт інфраструктури на Львівщини. Під прицілом були Броди, туди вдарив російський дрон.
Що з енергетикою в Україні?
Після масованих атак у січні 2026 року українська енергосистема опинилася під серйозним навантаженням, через що уряд був змушений суттєво збільшити імпорт електроенергії. Водночас країни G7 пообіцяли Україні підтримку у вигляді енергетичного обладнання та фінансування Фонду підтримки енергетики.
Обстріли українських міст продовжуються, а енергетики працюють цілодобово, щоб стабілізувати ситуацію. Однак ворог продовжує бити по інфраструктурі. Зокрема унаслідок ударів 26 січня без електропостачання залишилася низка населених пунктів Харківської області.
Як зазначає The Wall Street Journal, Росія намагається позбавити Україну світла й тепла, системно атакуючи енергетичну інфраструктуру та залишаючи мільйони людей без електрики й опалення. Втім, очікуваного соціального колапсу досягти не вдалося. Українці продовжують демонструвати витримку, пристосовуючись до умов.