Через це графіки погодинних обмежень переважно не діють. Деталі розповідає Укренерго.

Що відомо про аварійні відключення 27 січня?

Як повідомили енергетики, в кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Ситуація, втім, може змінитися, тож в Укренерго закликають стежити за офіційними повідомленнями на сторінках обленерго вашого району.

Зверніть увагу! Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Вони також зазначили, що енергетики працюють, аби якнайшвидше відновити електропостачання в домівки людей.

Аварійні відключення торкнулися, зокрема, Харкова та області. У Харківобленерго уточнили, що попри це, одночасно в регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання,

– висловилися енергетики.

Варто також зазначити, що буквально вранці 27 січня під атакою ворога був об'єкт інфраструктури на Львівщини. Під прицілом були Броди, туди вдарив російський дрон.

Що з енергетикою в Україні?