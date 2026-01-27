Близько 07:30 у Бродах, що в Золочівському районі, прогриміли вибухи. Туди летіли ворожі дрони. Над місцем удару піднявся дим.

Що відомо про наслідки удару по Бродах?

Пізніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що противник поцілив по об'єкту інфраструктури в області. На місці працюють всі профільні служби.

"Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих. Інформація може оновлюватися", – уточнив глава ОВА.