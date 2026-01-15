Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Андрія Садового.

Які наслідки атаки по Львову?

Андрій Садовий прибув на місце атаки та розповів про наслідки. За його словами, дрон лише 40 – 45 метрів не долетів до пам'ятника Степану Бандері. Пошкодження через атаку ще вивчаються. Наразі відомо, що понад 50 вікон вікна повилітали в будинках у Франківському, Галицькому та Залізничному районах. Фактично, атака сталася на межі цих трьох районів. У школі також є пошкодження – там вибиті вікна у двох класах повилітали вікна.

Слава Богу, що ніхто не загинув, що всі живі. Звичайно, окремий кейс – ще наші двірники. Я з пані, яка потрапила на відео, сьогодні буду мати ще спілкування і теж питання, чи їй дякувати, чи трошки, знаєте, на неї пальцем посваритися,

– зазначив Садовий.

15 січня у Львові проведуть засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Зранку всі люди, чиї вікна постраждали, отримують необхідну допомогу та гроші.

Росіяни вдарили дроном по місцю, де немає критичних об'єктів. Садовий додав, що удар по пам'ятнику мав іншу ціль: можливо ворог таким чином готував "привітання" до Дня соборності.

Як розповів начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, росіяни атакували Львів рано вранці. Удар був у центрі міста, безпілотник впав на дитячий майданчик на вулиці Степана Бандери. У момент атаки там перебували люди. Комунальники прибирали на вулиці сніг і, на щастя, не постраждали. Незначні травми через вибухову хвилю отримав чоловік-тракторист.

Крім того, через обстріл ушкоджено вітражі в храмі Ольги та Єлизавети – об'єкті, що є пам'яткою архітектури.

Енергетична інфраструктура не постраждала, наразі світло подають жителям за графіками погодинних відключень. Однак через атаку тимчасово змінено рух львівського транспорту.

Інші системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі. На дорогах державного та місцевого значення проїзд забезпечений, покриття засніжене,

– повідомив Козицький.

Що передувало?