Какие последствия атаки по Львову?

Андрей Садовый прибыл на место атаки и рассказал о последствиях. По его словам, дрон только 40 – 45 метров не долетел до памятника Степану Бандере. Повреждения из-за атаки еще изучаются. Известно, что более 50 окон окна вылетели в домах во Франковском, Галицком и Железнодорожном районах. Фактически, атака произошла на границе этих трех районов. В школе также есть повреждения – там выбиты окна, в двух классах повылетали окна.

Слава Богу, что никто не погиб, что все живы. Конечно, отдельный кейс – еще наши дворники. Я с госпожой, которая попала на видео, сегодня буду иметь еще общение и тоже вопрос, или ей благодарить, или немножко, знаете, на нее пальцем поругаться,

– отметил Садовый.

15 января во Львове проведут заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Утром все люди, чьи окна пострадали, получают необходимую помощь и деньги.

Россияне ударили дроном по месту, где нет критических объектов. Садовый добавил, что удар по памятнику имел другую цель: возможно враг таким образом готовил "поздравления" ко Дню соборности.

Как рассказал начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, россияне атаковали Львов рано утром. Удар был в центре города, беспилотник упал на детскую площадку на улице Степана Бандеры. В момент атаки там находились люди. Коммунальщики убирали на улице снег и, к счастью, не пострадали. Незначительные травмы из-за взрывной волны получил мужчина-тракторист.

Кроме того, из-за обстрела повреждены витражи в храме Ольги и Елизаветы – объекте, являющемся памятником архитектуры.

Энергетическая инфраструктура не пострадала, сейчас свет подают жителям по графикам почасовых отключений. Однако из-за атаки временно изменено движение львовского транспорта.

Другие системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. На дорогах государственного и местного значения проезд обеспечен, покрытие заснеженное,

– сообщил Козицкий.

Что предшествовало?