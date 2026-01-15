Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Андрея Садового.
Какие последствия атаки по Львову?
Андрей Садовый прибыл на место атаки и рассказал о последствиях. По его словам, дрон только 40 – 45 метров не долетел до памятника Степану Бандере. Повреждения из-за атаки еще изучаются. Известно, что более 50 окон окна вылетели в домах во Франковском, Галицком и Железнодорожном районах. Фактически, атака произошла на границе этих трех районов. В школе также есть повреждения – там выбиты окна, в двух классах повылетали окна.
Слава Богу, что никто не погиб, что все живы. Конечно, отдельный кейс – еще наши дворники. Я с госпожой, которая попала на видео, сегодня буду иметь еще общение и тоже вопрос, или ей благодарить, или немножко, знаете, на нее пальцем поругаться,
– отметил Садовый.
15 января во Львове проведут заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Утром все люди, чьи окна пострадали, получают необходимую помощь и деньги.
Россияне ударили дроном по месту, где нет критических объектов. Садовый добавил, что удар по памятнику имел другую цель: возможно враг таким образом готовил "поздравления" ко Дню соборности.
Городской голова Львова находился на месте утренней атаки: смотрите видео
Как рассказал начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, россияне атаковали Львов рано утром. Удар был в центре города, беспилотник упал на детскую площадку на улице Степана Бандеры. В момент атаки там находились люди. Коммунальщики убирали на улице снег и, к счастью, не пострадали. Незначительные травмы из-за взрывной волны получил мужчина-тракторист.
Кроме того, из-за обстрела повреждены витражи в храме Ольги и Елизаветы – объекте, являющемся памятником архитектуры.
Энергетическая инфраструктура не пострадала, сейчас свет подают жителям по графикам почасовых отключений. Однако из-за атаки временно изменено движение львовского транспорта.
Другие системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. На дорогах государственного и местного значения проезд обеспечен, покрытие заснеженное,
– сообщил Козицкий.
Что предшествовало?
Россияне ударили по центру Львова. В результате пришлось перекрыть улицы Митрополита Андрея, Шептицких и Антоновича. Сейчас место, где упал дрон, ограждено. Там работают профильные службы.
Во время взрыва на месте атаки работала уборщица. Она чудом не пострадала. Журналистам женщина по имени Ольга рассказала, что просто выполняла свою работу и не знала, что будет летать вражеское вооружение.
Всего в течение ночи и утра Россия запустила по Украине 82 ударных дрона различных типов. ПВО уничтожила 61 БпЛА. вооружение двигалось в частности на Львов и Киев.