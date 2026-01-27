Водночас станом на ранок пошуково-рятувальна операція триває. Подробиці розповідає ДСНС.

Які наслідки атаки по Одесі?

Через російський удар зруйновано квартири на другому поверсі двоповерхового будинку, також постраждали квартири з другого по четвертий поверхи в чотириповерховому житловому будинку.

До того ж унаслідок влучання у дев'ятиповерхівку виникли пожежі на четвертому та п'ятому поверхах. Окрім цього, пошкоджень зазнала культурно-релігійна споруда, вибито скління в сусідніх будівлях, пошкоджено автомобілі.

На місцях працюють рятувальники, психологи ДСНС та Нацполіції. Вогнеборці врятували 14 людей, зокрема 3 дітей. Мешканців пошкоджених квартир евакуювали до Пунктів незламності.

Попередньо, під завалами можуть перебувати 3 особи. Тривають аварійно-рятувальні роботи, залучено кінологічну службу,

– уточнили в ДСНС.

Зауважимо, у ніч на 27 січня повітряну тривогу в районах Одещини почали оголошувати майже одразу після опівночі. За даними моніторингових каналів, російські війська застосували десятки дронів, запускаючи їх хвилями та намагаючись атакувати різні райони області й обласний центр.

Близько 02:20 керівник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив про вибухи в місті та закликав мешканців залишатися в укриттях.

