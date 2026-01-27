В то же время по состоянию на утро поисково-спасательная операция продолжается. Подробности рассказывает ГСЧС.

Какие последствия атаки по Одессе?

Из-за российского удара разрушены квартиры на втором этаже двухэтажного дома, также пострадали квартиры со второго по четвертый этажи в четырехэтажном жилом доме.

К тому же в результате попадания в девятиэтажку возникли пожары на четвертом и пятом этажах. Кроме этого, повреждениям подверглось культурно-религиозное сооружение, выбито остекление в соседних зданиях, повреждены автомобили.

На местах работают спасатели, психологи ГСЧС и Нацполиции. Пожарные спасли 14 человек, в том числе 3 детей. Жителей поврежденных квартир эвакуировали в Пункты несокрушимости.

Предварительно, под завалами могут находиться 3 человека. Продолжаются аварийно-спасательные работы, привлечена кинологическая служба,

– уточнили в ГСЧС.

Заметим, в ночь на 27 января воздушную тревогу в районах Одесской области начали объявлять почти сразу после полуночи. По данным мониторинговых каналов, российские войска применили десятки дронов, запуская их волнами и пытаясь атаковать различные районы области и областной центр.

Около 02:20 руководитель Одесской МВА Сергей Лысак сообщил о взрывах в городе и призвал жителей оставаться в укрытиях.

