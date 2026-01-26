Об этом сообщают Александр Вилкул и глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Какие последствия удара по Кривому Рогу?

Воздушная тревога в пределах Кривого Рога и территориальной громады объявлена еще с 18:10. Ориентировочно в 19:51 в Воздушных силах сообщили о движении вражеского беспилотника в направлении Кривого Рога и Синельниково.

Вскоре после этого корреспонденты Суспильного сообщили о том, что в пределах города было громко. Впоследствии Александр Вилкул сообщил, что россияне ударили "Шахедом" по многоэтажному дому в Терновском районе города.

Пожар. Начали аварийно-спасательную операцию. Все на месте, все работаем,

– говорится в сообщении.

Пожар в доме в Кривом Роге после удара: смотрите видео