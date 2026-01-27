Поэтому графики почасовых ограничений преимущественно не действуют. Детали рассказывает Укрэнерго.
Актуально Враг атаковал объект инфраструктуры на Львовщине
Что известно об аварийных отключениях 27 января?
Как сообщили энергетики, в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Ситуация, впрочем, может измениться, поэтому в Укрэнерго призывают следить за официальными сообщениями на страницах облэнерго вашего района.
Обратите внимание! Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Они также отметили, что энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в дома людей.
Аварийные отключения коснулись, в частности, Харькова и области. У Харьковоблэнерго уточнили, что несмотря на это, одновременно в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений.
Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения,
– высказались энергетики.
Стоит также отметить, что буквально утром 27 января под атакой врага был объект инфраструктуры на Львовщине. Под прицелом были Броды, туда ударил российский дрон.
Что с энергетикой в Украине?
После массированных атак в январе 2026 года украинская энергосистема оказалась под серьезной нагрузкой, из-за чего правительство было вынуждено существенно увеличить импорт электроэнергии. В то же время страны G7 пообещали Украине поддержку в виде энергетического оборудования и финансирования Фонда поддержки энергетики.
Обстрелы украинских городов продолжаются, а энергетики работают круглосуточно, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако враг продолжает бить по инфраструктуре. В частности, в результате ударов 26 января без электроснабжения остался ряд населенных пунктов Харьковской области.
Как отмечает The Wall Street Journal, Россия пытается лишить Украину света и тепла, системно атакуя энергетическую инфраструктуру и оставляя миллионы людей без электричества и отопления. Впрочем, ожидаемого социального коллапса достичь не удалось. Украинцы продолжают демонстрировать выдержку, приспосабливаясь к условиям.