Також це свідчить про спроби залякувань у бік Києва та Заходу. Про це пише The Washington Post з посиланням на чиновників та аналітиків.

Про що свідчить поведінка Кремля?

Видання констатує, що останнім часом російські чиновники усе частіше погрожують посиленням ударів по Києву та закликають західних дипломатів залишити українську столицю. Зокрема, Росія атакувала місто уночі 2 червня.

Для цього обстрілу росіяни застосували балістичні ракети та безпілотники. Унаслідок атаки по Києву загинули щонайменше 4 людини, ще десятки осіб зазнали поранень. Також через удар пошкоджено кілька житлових будинків.

Також заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відреагував нещодавно на обурення Європи через падіння БпЛА на будинок у Румунії, назвавши такий інцидент лише "першим попереджувальним сигналом".

У своїй публікації він заявив, що ЄС вступив у війну з Росією та закликав європейців бути готовими до подальших подій. Припускають, шо така риторика пов'язана зі зростанням військових та економічних проблем.

За словами співрозмовників видання, Москва може використовувати погрози та ескалацію як інструмент тиску для подальшого відновлення мирних переговорів з Україною, проте виключно на вигідних для себе умовах.

WP пише, що початкові воєнні цілі Росії щодо України більше не можуть бути досягнуті. На думку аналітиків, подібна оцінка може свідчити про зростання критичних настроїв серед частини російського політичного істеблішменту.

Журналісти наводять заяву російського політолога Василя Кашина, який вважає, що подальша військова допомога Україні з боку Заходу фактично позбавляє Росію можливості отримати перевагу в озброєнні та технології.

Війна йде між відносно рівними суперниками. Історично такі війни рідко призводили до повного знищення однієї зі сторін. Ліквідація антиросійського режиму принципово недосяжна без повної військової окупації всієї країни протягом тривалого періоду. Для Росії це технічно неможливо,

– переконаний Кашин.

Водночас Володимир Путін відкинув заяви західних країн, які з посиланням на розвідки попереджають про можливе розширення російської агресії за межі України. Такі припущення він називає "грубою та зухвалою брехнею".

Керівник британської розвідувальної служби GCHQ заявив, що прогрес окупантів на фронті фактично сповільнюється або навіть погіршується, і попередив про наміри Москви активізувати гібридні операції проти Європи.

Офіційні високопосадовці Росії пояснюють посилення погроз стосовно Києва ударом України по нібито гуртожитку в окупованому Старобільську Луганської області, унаслідок чого, мовляв, загинула щонайменше 21 людина.

Утім, на думку європейських та деяких російських аналітиків, таким чином Росія лише намагається знайти способи повернути ініціативу перед початком літньої кампанії, яка може виявитися для окупантів складнішою, ніж очікували.

Однією з причин також називають зростаючу ефективність українських ударів безпілотниками середньої дальності, які суттєво ускладнюють логістику, зокрема на коридорі, який з'єднує Росію з тимчасово окупованим Кримом.

Тож, як вважає один зі співрозмовників видання, оголошені удари та нещодавні дії Росії стосовно Києва є реакцією не лише на атаку по так званому гуртожитку, але й на розширення масштабів для ударів українських ракет і БпЛА.

До речі, Росія, виправдовуючи чергову масовану атаку на українські міста, заявила, що комбінованого удару у ніч на 2 червня нібито завдали у відповідь на атаки Києва по цивільній інфраструктурі. що не відповідає дійсності.