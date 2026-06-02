Также это свидетельствует о попытках запугиваний в сторону Киева и Запада. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников и аналитиков.

О чем свидетельствует поведение Кремля?

Издание констатирует, что в последнее время российские чиновники все чаще угрожают усилением ударов по Киеву и призывают западных дипломатов покинуть украинскую столицу. В частности, Россия атаковала город ночью 2 июня.

Для этого обстрела россияне применили баллистические ракеты и беспилотники. В результате атаки по Киеву погибли по меньшей мере 4 человека, еще десятки человек получили ранения. Также из-за удара повреждены несколько жилых домов.

Также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал недавно на возмущение Европы из-за падения БПЛА на дом в Румынии, назвав такой инцидент лишь "первым предупредительным сигналом".

В своей публикации он заявил, что ЕС вступил в войну с Россией и призвал европейцев быть готовыми к дальнейшим событиям. Предполагают, что такая риторика связана с ростом военных и экономических проблем.

По словам собеседников издания, Москва может использовать угрозы и эскалацию как инструмент давления для дальнейшего восстановления мирных переговоров с Украиной, однако исключительно на выгодных для себя условиях.

WP пишет, что первоначальные военные цели России в отношении Украины больше не могут быть достигнуты. По мнению аналитиков, подобная оценка может свидетельствовать о росте критических настроений среди части российского политического истеблишмента.

Журналисты приводят заявление российского политолога Василия Кашина, который считает, что дальнейшая военная помощь Украине со стороны Запада фактически лишает Россию возможности получить преимущество в вооружении и технологии.

Война идет между относительно равными соперниками. Исторически такие войны редко приводили к полному уничтожению одной из сторон. Ликвидация антироссийского режима принципиально недостижима без полной военной оккупации всей страны в течение длительного периода. Для России это технически невозможно,

– убежден Кашин.

В то же время Владимир Путин отверг заявления западных стран, которые со ссылкой на разведки предупреждают о возможном расширении российской агрессии за пределы Украины. Такие предположения он называет "грубой и наглой ложью".

Руководитель британской разведывательной службы GCHQ заявил, что прогресс оккупантов на фронте фактически замедляется или даже ухудшается, и предупредил о намерениях Москвы активизировать гибридные операции против Европы.

Официальные чиновники России объясняют усиление угроз в отношении Киева ударом Украины по якобы общежитию в оккупированном Старобельске Луганской области, в результате чего, мол, погиб по меньшей мере 21 человек.

Впрочем, по мнению европейских и некоторых российских аналитиков, таким образом Россия лишь пытается найти способы вернуть инициативу перед началом летней кампании, которая может оказаться для оккупантов более сложной, чем ожидали.

Одной из причин также называют растущую эффективность украинских ударов беспилотниками средней дальности, которые существенно усложняют логистику, в частности на коридоре, который соединяет Россию с временно оккупированным Крымом.

Поэтому, как считает один из собеседников издания, объявленные удары и недавние действия России в отношении Киева является реакцией не только на атаку по так называемому общежитию, но и на расширение масштабов для ударов украинских ракет и БПЛА.

Кстати, Россия, оправдывая очередную массированную атаку на украинские города, заявила, что комбинированный удар в ночь на 2 июня якобы нанесли в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре, что не соответствует действительности.