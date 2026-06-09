Об этом пишут российские медиа и Financial Times.

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СМИ предполагают, что ограничения по выезду российского диктатора из Москвы связаны с соображениями безопасности.

Российская журналистка сообщала, что оба выезда Путина из Москвы касались мероприятий в Санкт-Петербурге. В январе военный преступник посетил события к годовщине снятия блокады Ленинграда, а в июне принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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В 2025 году Путин совершил 8 поездок в российские регионы, в 2024 году – 14, а в 2019 году – 17. Также сообщается, что в начале года он все реже появлялся публично, однако впоследствии количество его выступлений и поездок, в частности в Китай и Казахстан, возросло.

Также есть информация, что российские спецслужбы временно выключали закрытую систему наблюдения, которая обеспечивает охрану Путина и других высокопоставленных чиновников. По данным Financial Times, во время этого процесса систему пытались максимально изолировать от интернета, после чего ее снова восстановили.

Издание связывает это с инцидентом в конце февраля, когда был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Тогда появлялась информация, что израильские военные могли нанести удар по его резиденции благодаря данным со взломанных камер видеонаблюдения в Тегеране. У российских спецслужб это вызвало беспокойство из-за растущих возможностей искусственного интеллекта для сбора и анализа разведывательной информации.

Система видеонаблюдения, о которой идет речь, работает отдельно от 300 тысяч камер, установленных в Москве. Она была снова запущена только после того, как специалисты проверили ее и попытались максимально изолировать от интернета, добавил один из источников,

– говорится в материале.

Но даже несмотря на это камеры наблюдения вокруг Кремля продолжают функционировать. Анонимный украинский хакер в комментарии Financial Times сообщил, что эти системы регулярно подвергаются кибератакам, однако не уточнил, какой именно объем данных можно получить в результате взлома.

В мае российское медиа получило отчет разведки одной из стран ЕС, в котором отмечалось, что Кремль обеспокоен возможными попытками переворота или покушения на Путина.

В ответ на это Федеральная служба охраны, усилила меры вокруг безопасности диктатора и высокопоставленных российских военных.

Заметим, 8 июня стало известно, что на Новгородщине вблизи резиденции Путина начали устанавливать антидронные сетки. В частности их заметили на трассе М-10 возле города Валдай.