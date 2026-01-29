Коли опалення повністю повернеться до Києва?

І отримати тепло вони можуть лише 1-2 лютого, що прогнозує в ефірі Media Center Ukraine директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Олександр Харченко директор Центру досліджень енергетики Я дуже сподіваюся, що та робота, яка зараз ведеться над відновленням теплових потужностей призведе до того, що не пізніше кінця 1 – 2 лютого будуть опалюватися ті будинки, які зараз не мають опалення. Робота ведеться, але все збирається з уламків – і котли, і додаткове обладнання.

Харченко додав, що під'єднати зараз будинки до тепла – складе завдання. Він також вважає, що у внутрішніх системах опалення будуть виникати додаткові поломки.

Крім того, чинну ситуацію ускладнює відсутність генерації усередині Києва. Заживлювати столицю ззовні – складна технічна задача навіть за мирного часу. Олександр Харченко також наголосив, що зараз генерацію в Києві відновити неможливо. Мова йде не про дні чи тижні, а цілі місяці.

На думку експерта, до стабілізаційних графіків відключень світла, за умови вдалої роботи ППО, Київ може повернутися за 2 – 3 тижні. Але це має бути дуже напружена робота.

Зверніть увагу! Олександр Харченко заявив, що цей період – з 9 січня до кінця лютневих морозів – найважчий, що найменше для Києва, з часів початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, що у Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей. Про це повідомили в Міненерго.

Оператор системи розподілу у столиці застосовує тимчасові графіки з урахуванням наявного обсягу доступної потужності,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Повернення до стабільних прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми.

