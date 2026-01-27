Що робитиме Київ для відновлення тепло- та електропостачання?

Про те, як у Києві відновлюватимуть світло й тепло після атак на ТЕЦ, йдеться у повідомленні міністра енергетики України, Дениса Шмигаля.

Шмигаль розповів про чергове засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Говорили про відновлення опалення та світла. Також основну увагу приділили розробці рішень, щоб зменшити наслідки від ударів по ТЕЦ і замістити генерацію розподіленими джерелами.

Розробили конкретні кроки як замістити генерацію пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами. Це, зокрема, встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень,

– пояснив міністр.

Також він зазначив, що поставив окреме завдання для Києва – терміново порахувати кількість установок, необхідних для компенсування втрат.

Що ще обговорили на засіданні Штабу?

Шмигаль додав, що в межах засідання проаналізували ситуацію з підприємствами, їхніми можливостями. Найближчим часом очікують отримати додаткові мегавати потужностей від генерації бізнесу.

Водночас Україна очікує нову велику партію генераторів від Литви та Євросоюзу, як допомогу в енергетичній сфері.

За минулий тиждень отримали 31 тонну вантажів – генератори, трансформатори та інше обладнання від Іспанії, Фінляндії, Норвегії та Австрії,

– додає міністр енергетики.

Також є домовленість із містом – сприяти провайдерам, які можуть забезпечити xPON технологію оптоволоконного інтернету в будинки. Адже питання зв’язку має вирішуватись першочергово, послугу мають надавати якісно.

Яка ситуація в Києві з опаленням?

Деснянський район столиці досі в найскладніших умовах. На Троєщині розгорнули 2 наметові містечка. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Міністр пояснив рішення тим, що в мікрорайоні, де встановили намети близько 20 багатоповерхівок без тепла та світла. Йдеться про кількість мешканців від 12 до 14 тисяч.

В одному наметовому містечку встановлено 6 наметів. Кожен із них може вмістити в середньому до 40 осіб. У разі погіршення ситуації загалом намети розраховані на тимчасове перебування сотень людей. У наметах люди можуть зігрітися, підзарядити техніку та перепочити,

– пояснює Клименко.

Як Україні допомагають інші країни?

На "енергетичному Рамштайні" Україна запропонувала низку дій для стабілізації енергетичної сфери. США, Німеччина, Нідерланди, Італія та Велика Британія готові допомогти в цьому питанні та надати гуманітарну допомогу.

Понад 3,8 мільйона доларів допомоги зібрали чехи на українську енергетику. Волонтери Чехії запустили збір коштів через ініціативу "Подарунок для Путіна". Цікаво, що чехи вже не вперше допомагають нам через цю ініціативу.