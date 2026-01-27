Что будет делать Киев для восстановления тепло- и электроснабжения?

О том, как в Киеве будут восстанавливать свет и тепло после атак на ТЭЦ, говорится в сообщении министра энергетики Украины, Дениса Шмыгаля.

Смотрите также Полный срыв теплоснабжения посреди зимы: возможен ли такой сценарий в Киеве

Шмыгаль рассказал об очередном заседании Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Говорили о восстановлении отопления и света. Также основное внимание уделили разработке решений, чтобы уменьшить последствия от ударов по ТЭЦ и заместить генерацию распределенными источниками.

Разработали конкретные шаги как заместить генерацию поврежденных ТЭЦ распределенными источниками. Это, в частности, установление когенерационных установок и блочно-модульных котельных,

– пояснил министр.

Также он отметил, что поставил отдельную задачу для Киева – срочно посчитать количество установок, необходимых для компенсирования потерь.

Что еще обсудили на заседании Штаба?

Шмыгаль добавил, что в рамках заседания проанализировали ситуацию с предприятиями, их возможностями. В ближайшее время ожидают получить дополнительные мегаватты мощностей от генерации бизнеса.

В то же время Украина ожидает новую крупную партию генераторов от Литвы и Евросоюза, как помощь в энергетической сфере.

За прошедшую неделю получили 31 тонну грузов – генераторы, трансформаторы и другое оборудование от Испании, Финляндии, Норвегии и Австрии,

– добавляет министр энергетики.

Также есть договоренность с городом – способствовать провайдерам, которые могут обеспечить xPON технологию оптоволоконного интернета в дома. Ведь вопрос связи должен решаться в первую очередь, услугу должны предоставлять качественно.

Какова ситуация в Киеве с отоплением?

Деснянский район столицы до сих пор в самых сложных условиях. На Троещине развернули 2 палаточных городка. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Министр объяснил решение тем, что в микрорайоне, где установили палатки около 20 многоэтажек без тепла и света. Речь идет о количестве жителей от 12 до 14 тысяч.

В одном палаточном городке установлено 6 палаток. Каждая из них может вместить в среднем до 40 человек. В случае ухудшения ситуации в целом палатки рассчитаны на временное пребывание сотен людей. В палатках люди могут согреться, подзарядить технику и отдохнуть,

– объясняет Клименко.

Как Украине помогают другие страны?

На "энергетическом Рамштайн" Украина предложила ряд действий для стабилизации энергетической сферы. США, Германия, Нидерланды, Италия и Великобритания готовы помочь в этом вопросе и предоставить гуманитарную помощь.

Более 3,8 миллиона долларов помощи собрали чехи на украинскую энергетику. Волонтеры Чехии запустили сбор средств через инициативу "Подарок для Путина". Интересно, что чехи уже не впервые помогают нам через эту инициативу.