Чи зменшаться платіжки за тепло?

Деталі щодо нарахувань пояснили в Київтеплоенерго. Комунальники наголосили на різниці між будинками з лічильниками тепла та без.

Будинки з лічильниками платять за фактично спожите тепло – за показаннями приладу обліку. У Києві ними оснащено майже 90% багатоповерхівок, тож мешканці оплачують гігакалорії, відповідно до реальних обсягів споживання.

У будинках без лічильників, де технічно неможливо встановити прилад обліку, вартість опалення розраховують за тепловим навантаженням з урахуванням фактичної кількості годин постачання теплової енергії та середньомісячної температури зовнішнього повітря.

Зверніть увагу! В умовах аварійних відключень електроенергії під час нарахування за тепло будинкам без лічильників враховують дані про перерви в роботі теплоджерел, а також інформацію від управителів будинків і ДТЕК "Київські електромережі".

Для будинків із "незалежною" системою опалення (з теплообмінником, коли централізований теплоносій не змішується з внутрішньобудинковим) плата за спожите тепло нараховується за даними оператора системи розподілу електроенергії в Києві.

У столиці таких будинків близько 50. Їх мешканці або управителі можуть ініціювати коригування нарахувань, подавши письмове звернення з даними про схему теплопостачання та довідкою про кількість годин відсутності електроенергії.

Чому зекономити не вдалося?

У січні обсяги спожитого Києвом тепла насамперед визначалися температурою повітря: середньодобова становила мінус 0,3 градуса.

Водночас перерви з електропостачанням суттєво не вплинули на загальне теплопостачання, адже за чотири години без світла батареї й вода в будинковому контурі охолоджуються, а температура теплоносія знижується майже вдвічі.

Після відновлення електропостачання будинок починає швидко "добирати" тепло, щоб повернути систему до початкових параметрів, і такі стрибки повторюються після кожного знеструмлення. Тож відчутної економії порівняно зі стабільним споживанням зазвичай немає, або вона мінімальна.

До слова, станом на ранок четверга, 29 січня, у Києві без теплопостачання лишаються 613 багатоповерхівок, повідомили в КМДА. За минулу добу тепло подали ще до 124 будинків, їх підключають повторно після російських обстрілів 9 та 20 січня.

Комунальні служби та енергетики працюють цілодобово. Вони відновлюють подачу тепла в оселі, що постраждали через масовані атаки ворога на об'єкти критичної інфраструктури,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про ситуацію в Києві?