Чи зменшаться платіжки за тепло?
Деталі щодо нарахувань пояснили в Київтеплоенерго. Комунальники наголосили на різниці між будинками з лічильниками тепла та без.
Дивіться також Виживання при -20 градусах: як Росія "заморожує" киян у власних квартирах
Будинки з лічильниками платять за фактично спожите тепло – за показаннями приладу обліку. У Києві ними оснащено майже 90% багатоповерхівок, тож мешканці оплачують гігакалорії, відповідно до реальних обсягів споживання.
У будинках без лічильників, де технічно неможливо встановити прилад обліку, вартість опалення розраховують за тепловим навантаженням з урахуванням фактичної кількості годин постачання теплової енергії та середньомісячної температури зовнішнього повітря.
Зверніть увагу! В умовах аварійних відключень електроенергії під час нарахування за тепло будинкам без лічильників враховують дані про перерви в роботі теплоджерел, а також інформацію від управителів будинків і ДТЕК "Київські електромережі".
Для будинків із "незалежною" системою опалення (з теплообмінником, коли централізований теплоносій не змішується з внутрішньобудинковим) плата за спожите тепло нараховується за даними оператора системи розподілу електроенергії в Києві.
У столиці таких будинків близько 50. Їх мешканці або управителі можуть ініціювати коригування нарахувань, подавши письмове звернення з даними про схему теплопостачання та довідкою про кількість годин відсутності електроенергії.
Чому зекономити не вдалося?
У січні обсяги спожитого Києвом тепла насамперед визначалися температурою повітря: середньодобова становила мінус 0,3 градуса.
Водночас перерви з електропостачанням суттєво не вплинули на загальне теплопостачання, адже за чотири години без світла батареї й вода в будинковому контурі охолоджуються, а температура теплоносія знижується майже вдвічі.
Після відновлення електропостачання будинок починає швидко "добирати" тепло, щоб повернути систему до початкових параметрів, і такі стрибки повторюються після кожного знеструмлення. Тож відчутної економії порівняно зі стабільним споживанням зазвичай немає, або вона мінімальна.
До слова, станом на ранок четверга, 29 січня, у Києві без теплопостачання лишаються 613 багатоповерхівок, повідомили в КМДА. За минулу добу тепло подали ще до 124 будинків, їх підключають повторно після російських обстрілів 9 та 20 січня.
Комунальні служби та енергетики працюють цілодобово. Вони відновлюють подачу тепла в оселі, що постраждали через масовані атаки ворога на об'єкти критичної інфраструктури,
– йдеться в повідомленні.
Що відомо про ситуацію в Києві?
Ексклюзивно для 24 Каналу Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що від 9 січня Україна проходила по межі техногенної катастрофи. Однак наразі, попри складну ситуацію в енергосистемі Києва, загрози гуманітарної катастрофи немає.
Натомість керівник Ради української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв зауважив, що відновлення ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 може зайняти понад місяць, до березня вони не зможуть працювати на повну потужність. "Тому тепло буде, але не в таких великих об'ємах, як раніше", – додав він. Окрім того, наслідки ремонтів українці суттєво відчують уже під час наступного опалювального періоду.