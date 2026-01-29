Уменьшатся ли платежки за тепло?
Детали относительно начислений объяснили в Киевтеплоэнерго. Коммунальщики отметили разницу между домами со счетчиками тепла и без.
Дома со счетчиками платят за фактически потребленное тепло – по показаниям прибора учета. В Киеве ими оснащено почти 90% многоэтажек, поэтому жители оплачивают гигакалории, в соответствии с реальными объемами потребления.
У домах без счетчиков, где технически невозможно установить прибор учета, стоимость отопления рассчитывают по тепловой нагрузке с учетом фактического количества часов поставки тепловой энергии и среднемесячной температуры наружного воздуха.
Обратите внимание! В условиях аварийных отключений электроэнергии при начислении за тепло домам без счетчиков учитывают данные о перерывах в работе теплоисточников, а также информацию от управляющих домов и ДТЭК "Киевские электросети".
Для домов с "независимой" системой отопления (с теплообменником, когда централизованный теплоноситель не смешивается с внутридомовым) плата за потребленное тепло начисляется по данным оператора системы распределения электроэнергии в Киеве.
В столице таких домов около 50. Их жители или управляющие могут инициировать корректировку начислений, подав письменное обращение с данными о схеме теплоснабжения и справкой о количестве часов отсутствия электроэнергии.
Почему сэкономить не удалось?
В январе объемы потребленного Киевом тепла прежде всего определялись температурой воздуха: среднесуточная составляла минус 0,3 градуса.
В то же время перерывы с электроснабжением существенно не повлияли на общее теплоснабжение, ведь за четыре часа без света батареи и вода в домовом контуре охлаждаются, а температура теплоносителя снижается почти вдвое.
После восстановления электроснабжения дом начинает быстро "добирать" тепло, чтобы вернуть систему к исходным параметрам, и такие скачки повторяются после каждого обесточивания. Поэтому ощутимой экономии по сравнению со стабильным потреблением обычно нет, или она минимальна.
К слову, по состоянию на утро четверга, 29 января, в Киеве без теплоснабжения остаются 613 многоэтажек, сообщили в КГГА. За прошедшие сутки тепло подали еще в 124 дома, их подключают повторно после российских обстрелов 9 и 20 января.
Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно. Они восстанавливают подачу тепла в дома, что пострадали из-за массированных атак врага на объекты критической инфраструктуры,
– говорится в сообщении.
Что известно о ситуации в Киеве?
Эксклюзивно для 24 Канала Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что с 9 января Украина проходила по грани техногенной катастрофы. Однако сейчас, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме Киева, угрозы гуманитарной катастрофы нет.
В свою очередь руководитель Совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отметил, что восстановление ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 может занять более месяца, до марта они не смогут работать на полную мощность. "Поэтому тепло будет, но не в таких больших объемах, как раньше", – добавил он. Кроме того, последствия ремонтов украинцы существенно почувствуют уже во время следующего отопительного периода.