Однако по состоянию на сейчас в Киеве нет гуманитарной катастрофы. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 Каналу, что с 9 января Украина проходила по грани техногенной катастрофы.

Какова ситуация в Киеве?

Александр Харченко отметил, что если у кого-то есть хороший дом с автономным отоплением, самостоятельным обеспечением водой, есть возможность переехать в него на этот период, то лучше это сделать. Это уменьшит нагрузку на городскую энергосистему, которая сейчас переживает очень сложное время. Если есть возможность, то лучше перейти в автономный режим на определенное время.

Между 9 января и этим моментом мы прошли по грани техногенной катастрофы. Но на секунду представим, что в минус 20 Киев полностью лишен тепла, нет надежды, что оно вернется, нет электричества, что происходило бы? Десятки тысяч замерзших, люди, которые пытаются выбраться из города, паника и все, что с этим связано. Я не вижу сейчас такого. Есть суровый настрой многих людей, что "мы им не сдадимся, мы выстоим",

– подчеркнул он.

Что происходит с энергетикой в столице?