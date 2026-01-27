Будут ли считать в платежки неиспользованные услуги?

О том, как платить только за потребленные услуги, объясняет Киевтеплоэнерго.

С января 2026 года есть существенные проблемы с электро- и теплоснабжением на фоне российских атак. В предприятии отмечают, что в домах со счетчиками, жители будут платить по имеющимся показателям. Если не было отопления или температура теплоносителя была ниже, тогда сумма в платежках автоматически станет меньше.

Если же дом не имеет счетчиков, тогда платить нужно будет по фактическому количеству часов поставки и с учетом температуры воздуха. Отмечается, что в случае аварий автоматически происходит корректировка и соответствующее время исключат из начислений.

Жители или управляющие этих зданий (без счетчиков – 24 Канал) могут самостоятельно инициировать корректировку начислений, добавив к письменному обращению данные о схеме теплоснабжения и справку о количестве часов отсутствия электроэнергии,

– добавляют в Киевтеплоэнерго.

Позволяет ли законодательство платить меньше?

По постановлению Кабмина №127 суммы в платежках могут быть меньше, когда коммунальные услуги не предоставлялись в полном объеме или их вообще не было. Поэтому перерасчет возможен в случае:

полного непредоставления услуг;

частичной поставки;

услуг ненадлежащего качества.

Обратите внимание! В Законе Украины "О жилищно-коммунальных услугах" отмечается, что потребитель обязан платить только за фактически полученные услуги надлежащего качества.

В то же время, если автоматического перерасчета в соответствии с условиями не было и вы получили платежку с суммой за неиспользованные услуги – можно обращаться в органы местного самоуправления, Госпродпотребслужбы или в суд. В таких случаях важно, чтобы у вас были зафиксированы факты непредоставления услуг или предоставления в ненадлежащем качестве.

Улучшится ли ситуация в энергетике?

После очередного селектора по энергетике Владимир Зеленский рассказал, что самой сложной ситуация остается в Киеве и области, на Харьковщине, Черниговщине, Сумщине, Днепропетровщине и в Запорожье. В Киеве чрезвычайно сложная ситуация, особенно на Дарнице и на Левом берегу.

Кроме того, Зеленский поручил командующему Воздушных сил ВСУ вместе с министром обороны Украины определить дополнительные опции защиты для Харькова.

В то же время известно, что Россия готовит возможные удары по инфраструктуре украинских АЭС. Если это все же случится, то ситуация с энергоснабжением станет еще хуже. Предполагается дефицит в 50%, или даже больше.