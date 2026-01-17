Почему показатели и платежки за газ различаются?
Часто украинцы замечают расхождения между показателями газового счетчика и суммой в платежке. По объяснению газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", такие ситуации обычно возникают из-за нарушения правил учета или несвоевременную передачу данных, пишет 24 Канал.
Причины разногласий чаще всего следующие:
- показатели переданы поздно;
- оператор газораспределительной сети их не получил.
До того согласно правилам, потребители должны фиксировать показания счетчика ежемесячно и передавать их с 28 числа текущего месяца по 5 число следующего.
Заметьте! Если этого не сделано, а счетчик не оснащен дистанционной передачей данных, объем газа рассчитывает оператор ГРМ по среднегодовому потреблению прошлого года и группой потребления.
Как правильно подать показания счетчика?
Самый удобный способ передать показания газового счетчика через приложение "Куб", отметили в "Нафтогазе". Он позволяет быстро отправлять объемы потребления, контролировать расходы и оплачивать счета без походов в офисы или звонков в колл-центр.
Чтобы передать показания через "Куб" следует выполнить следующие шаги:
- Загрузите приложение из App Store или Google Play.
- Откройте его и авторизуйтесь в своем аккаунте.
- Отсканируйте счетчик камерой или введите показания вручную.
- Нажмите "Отправить". Данные сразу попадут к оператору.
Важно! Кроме передачи показаний, "Куб" позволяет оплачивать потребленный газ с минимальной комиссией 1%.
К тому же там удобно учет для нескольких адресов одновременно, получать напоминания о передаче показаний и оплату счетов, а также отслеживать расходы и получать советы по экономии газа.
Вырастет ли тариф на газ в Украине?
До завершения текущего отопительного сезона цена на природный газ для населения в Украине меняться не будет. Это связано с действием механизма специальных обязанностей (ПСО), которые правительство возложило на "Нафтогаз" и продлило как минимум до 31 марта 2026 года.
Эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко также отмечает, что в нынешних условиях пересмотр цен маловероятен. По его оценкам, до завершения войны государство и в дальнейшем будет придерживаться политики замороженных тарифов, чтобы не усиливать финансовую нагрузку на домохозяйства.