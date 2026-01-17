Почему показатели и платежки за газ различаются?

Часто украинцы замечают расхождения между показателями газового счетчика и суммой в платежке. По объяснению газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", такие ситуации обычно возникают из-за нарушения правил учета или несвоевременную передачу данных, пишет 24 Канал.

Причины разногласий чаще всего следующие:

показатели переданы поздно;

оператор газораспределительной сети их не получил.

До того согласно правилам, потребители должны фиксировать показания счетчика ежемесячно и передавать их с 28 числа текущего месяца по 5 число следующего.

Заметьте! Если этого не сделано, а счетчик не оснащен дистанционной передачей данных, объем газа рассчитывает оператор ГРМ по среднегодовому потреблению прошлого года и группой потребления.

Как правильно подать показания счетчика?

Самый удобный способ передать показания газового счетчика через приложение "Куб", отметили в "Нафтогазе". Он позволяет быстро отправлять объемы потребления, контролировать расходы и оплачивать счета без походов в офисы или звонков в колл-центр.

Чтобы передать показания через "Куб" следует выполнить следующие шаги:

Загрузите приложение из App Store или Google Play. Откройте его и авторизуйтесь в своем аккаунте. Отсканируйте счетчик камерой или введите показания вручную. Нажмите "Отправить". Данные сразу попадут к оператору.

Важно! Кроме передачи показаний, "Куб" позволяет оплачивать потребленный газ с минимальной комиссией 1%.

К тому же там удобно учет для нескольких адресов одновременно, получать напоминания о передаче показаний и оплату счетов, а также отслеживать расходы и получать советы по экономии газа.

