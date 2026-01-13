Как изменились правила выплат?

Поддержка ВПЛ назначается по постановлению Кабмина "Некоторые вопросы выплаты помощи на проживание внутренне перемещенным лицам", передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Денежная помощь ВПЛ и бывшим беженцам: как получить более 10 тысяч гривен

Постановление предусматривает, что с 1 января выплаты на проживание внутренним переселенцам продлят еще на шесть месяцев. Однако есть важное условие – среднемесячный совокупный доход семьи за последние три месяца не должен превышать четырех размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В то же время в Украине с 1 января 2026 года изменился размер прожиточного минимума. Для нетрудоспособных лиц, он теперь составляет 2 595 гривен. Соответственно и требование к ВПЛ выросло.

В 2026 году выплаты на проживание могут получить ВПЛ, которые имеют совокупный доход семьи на одного получателя не более 10 380 гривен (2 595 гривен х 4).

Заметьте! Если за 3 месяца до 1 января 2026 года доход семьи был больше, выплаты на следующие 6 месяцев не назначат.

Кому продолжат выплачивать помощь?

Вместе с тем есть ряд получателей, для которых совокупный доход семьи не учитывается при назначении выплат. В 2026 году помощь на проживание продлят еще на полгода ВПО, которые получают пенсию не более 10 380 гривен:

людям с инвалидностью I и II группы;

детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

детям-сиротам;

детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа в возрасте до 23 лет;

родителям-воспитателям;

приемным родителям и опекунам (попечителям).

Стоит знать! Рост прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, привело к перерасчету с 1 января минимальных и максимальных пенсий, а также всех надбавок и доплат. Вследствие этого минимальная пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров с полным страховым стажем увеличилась на 234 гривны – 2 595 гривен, пишет Пенсионный фонд.

За что могут забрать выплаты?