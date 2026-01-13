Як змінилися правила виплат?

Підтримка ВПО призначається за постановою Кабміну "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Постанова передбачає, що з 1 січня виплати на проживання внутрішнім переселенцям продовжать ще на шість місяців. Однак є важлива умова – середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні три місяці не повинен перевищувати чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Водночас в Україні з 1 січня 2026 року змінився розмір прожиткового мінімуму. Для непрацездатних осіб він тепер становить 2 595 гривень. Відповідно й вимога до ВПО зросла.

У 2026 році виплати на проживання можуть отримати ВПО, які мають сукупний дохід сім'ї на одного отримувача не більш як 10 380 гривень (2 595 гривень х 4).

Зауважте! Якщо за 3 місяці до 1 січня 2026 року дохід родини був більшим, виплати на наступні 6 місяців не призначать.

Кому продовжать виплачувати допомогу?

Разом з тим є низка отримувачів, для яких сукупний дохід сім'ї не враховується під час призначення виплат. У 2026 році допомогу на проживання продовжать ще на пів року ВПО, які одержують пенсію не більше 10 380 гривень:

людям з інвалідністю I та II групи;

дітям з інвалідністю віком до 18 років;

дітям-сиротам;

дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років;

батькам-вихователям;

прийомним батькам та опікунам (піклувальникам).

Варто знати! Зростання прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, призвело до перерахунку з 1 січня мінімальних і максимальних пенсій, а також усіх надбавок і доплат. Внаслідок цього мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем збільшилася на 234 гривні – 2 595 гривень, пише Пенсійний фонд.

За що можуть забрати виплати?