Какова ситуация со светом в Украине?

Об этом рассказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

Положительная динамика в том, что постепенно мы отходим от полного отключения электроэнергии и можем переходить к определенному планированию,

– отметил министр.

По его словам, почти везде энергетикам удалось выйти из экстренных отключений на графики поставки электроэнергии для населения. Однако Кулеба предупредил, что графики пока действуют достаточно жесткие.

В то же время прифронтовые регионы сейчас находятся в особенно сложном положении.

Какова ситуация с отоплением?

На сегодня, по информации министра, без отопления в целом по Украине остаются более 900 жилых домов. Большинство из них – в Киеве.

У Киевской городской военной администрации сообщили, что на утро 29 января, в столице без тепла было 613 многоэтажек.

За минувшие сутки коммунальные службы и энергетики смогли восстановить теплоснабжение еще для 124 домов.

Создан план ремонтных работ, который контролирует не только киевская власть, но и специальный штаб под председательством первого вице-премьера Дениса Шмыгаля. Мы ежедневно проводим заседания, чтобы разбираться, что происходит в Киеве с теплом, и найти решение, как быстрее вернуть это тепло людям,

– подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что многоэтажки, где сейчас не могут восстановить подачу тепла, пытаются максимально обеспечить электричеством, чтобы компенсировать отсутствие отопления.

Важно! Дополнительно правительство работает над решением о начислении и оплате услуг за "коммуналку" для жителей Киева в январе 2025 года.

Какая ситуация в энергосистеме 29 января?