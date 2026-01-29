Политолог Валентин Гладких объяснил 24 Каналу, что украинские удары настолько болезненны для российской инфраструктуры, что Россия гипотетически может согласиться на перемирие.

Смотрите также: "Видим положительную динамику": Кулеба рассказал о ситуации с теплом и светом в Киеве

Почему удары по энергетике не приносят желаемого эффекта России?

"Весной и летом 2025 года Зеленский говорил, что Украина за всеобъемлющее прекращение огня. Но Россию такой сценарий не устраивал, поэтому никакого так называемого энергетического перемирия не было", – объяснил Гладких.

Первые масштабные обстрелы россияне осуществили еще в октябре 2022 года, задолго до украинских ударов по НПЗ, начатых СБУ – поэтому фейк, что "они бьют в ответ", неправдивый.

Американский генерал-исследователь еще в 2022 году писал, что в условиях открытых систем уничтожить энергетику невозможно, и это не принесет желаемого результата в милитаристском смысле, хотя может иметь социальные последствия – россияне это прекрасно знают.

Они сознательно ведут террор, чтобы гражданское население начало давить на власть, заставляя принять капитуляцию. Но это ошибочный подход, потому что часть украинского общества воспринимает это как дополнительный стимул давать отпор максимально жестко и больно. Вся история человечества доказывает, что капитуляция перед силами зла никогда не создавала лучших условий, а борьба и сопротивление действительно открывали перспективы,

– подчеркнул Гладких.

Что еще известно о потенциальном "энергетическом перемирии"?