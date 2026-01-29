Політолог Валентин Гладких пояснив 24 Каналу, що українські удари настільки болючі для російської інфраструктури, що Росія гіпотетично може погодитися на перемир'я.

Чому удари по енергетиці не приносять бажаного ефекту Росії?

"Навесні та влітку 2025 року Зеленський говорив, що Україна за всеосяжне припинення вогню. Але Росію такий сценарій не влаштовував, тому ніякого так званого енергетичного перемир'я не було", – пояснив Гладких.

Перші масштабні обстріли росіяни здійснили ще в жовтні 2022 року, задовго до українських ударів по НПЗ, започаткованих СБУ – тому фейк, що "вони б'ють у відповідь", неправдивий.

Американський генерал-дослідник ще у 2022 році писав, що в умовах відкритих систем знищити енергетику неможливо, і це не принесе бажаного результату в мілітарному значенні, хоча може мати соціальні наслідки – росіяни це прекрасно знають.

Вони свідомо ведуть терор, щоб цивільне населення почало тиснути на владу, змушуючи прийняти капітуляцію. Але це хибний підхід, бо частина українського суспільства сприймає це як додатковий стимул давати відсіч максимально жорстко і боляче. Вся історія людства доводить, що капітуляція перед силами зла ніколи не створювала кращих умов, а боротьба і супротив дійсно відкривали перспективи,

– наголосив Гладких.

Що ще відомо про потенційне "енергетичне перемир'я"?