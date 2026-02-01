Об этом в соцсетях 30 января заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Как в России хотят бороться с Украиной?
Чиновник, который также входит в состав Совета безопасности России, не конкретизировал, о каких именно типах вооружения идет речь. В то же время в публичных заявлениях от 30 января он позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента Украины Владимира Зеленского и пригрозил украинской стороне так называемыми "новыми вызовами" уже в ближайшее время.
По словам Володина, российское войско продолжает наступательные действия, а парламентарии настаивают на активном использовании так называемого "оружия возмездия" для реализации задач войны, которую в России официально называют "специальной военной операцией".
Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия – "оружия возмездия",
– написал он в своем Телеграм-канале.
Какие заявления о войне и переговорах звучат от разных сторон?
Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров публично высказался против любых мирных договоренностей между Россией и Украиной.
Между тем спецпосланник США Стив Уиткофф сообщил о результативных переговорах в Майами с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым. По его словам, диалог был содержательным и конструктивным, а Россия якобы работает над обеспечением мира в Украине.
В то же время в Офисе президента Украины сообщили, что Киев ожидает продолжения переговоров уже на следующей неделе и поддерживает постоянную связь с американской стороной. Владимир Зеленский отметил, что Украина открыта к работе во всех форматах и активно готовится к предстоящим встречам.