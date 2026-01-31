Такое мнение 24 Каналу высказал подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТРО Тарас Березовец, отметив, что страна-агрессор имеет проблемы с вооружением для атак. Москве теперь надо сосредоточиться на собственных усилиях, ведь союзники перестали активно ее поддерживать.
Для чего на самом деле Путин пошел на энергетическое перемирие?
По словам подполковника, на самом деле россиянам нужно время, чтобы перезарядиться и изготовить необходимое количество ракет, прежде всего крылатых, для будущих атак по Украине.
Сегодня оккупанты имеют проблемы с производством оружия. В частности, это связано с тем, что компоненты они получают от Китая и Ирана, где ситуация играет против них (Тегеран сейчас будет сосредоточен на своем выживании из-за возможных атак со стороны США).
Кроме того, Северная Корея также существенно ограничила поставки России военного оборудования (боеприпасы, мины и артиллерийские снаряды).
Противник не придерживался условий и продолжает удары по украинской инфраструктуре, по энергетике ударов не было. Однако Россия и так нуждалась в технологической паузе,
– отметил Березовец.
Интересно! Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус одновременно предположил, что Россия могла согласиться на остановку ударов из-за давления США на российский теневой флот. Американцы могли согласиться не трогать отдельные танкеры теневого флота, которые помогают России перевозить нефть, в обмен на энергетическое перемирие.
Детали об энергетическом перемирии:
Отсчет энергетического перемирия начался в ночь на 30 января. В эту ночь Россия атаковала только критическую инфраструктуру Донецкой области, а именно газовую инфраструктуру авиабомбами.
Владимир Зеленский заявил, что украинское отношение – абсолютно зеркальное. Если Россия не будет применять удары, Украина соответствующих мер не будет осуществлять.
Между тем Россия продолжает атаковать дронами и ракетами логистику, а также обычные застройки в городах.