Такое мнение в эфире 24 Канала высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, добавив, что большая ошибка считать его исключительно российским, танкеры обслуживали также Иран, Венесуэлу. Они не официальные, нигде не застрахованы.
О чем США и Россия могли договориться?
Соединенные Штаты начали задерживать суда теневого флота, высаживать свои спецподразделения на танкерах, переходя к конкретным действиям. Со слов Уса, интересный случай произошел, когда одно из судов, которое находилось вблизи Венесуэлы, решило сбежать от американской армии, в процессе этого установило российский флаг, зарегистрировалось в Сочи, будучи уверенным, что тогда его не будут трогать. Однако американцев это не остановило.
Россия начала понимать, что США будут настойчиво проводить эту работу. Она попросила американцев не трогать отдельные танкеры теневого флота, которые помогают ей перевозить нефть. Взамен США согласились, но в обмен на это Россия должна была взять на себя определенное обязательство, чтобы Трамп получил бонусы,
– предположил Ус.
Сейчас лидер США действительно их получил, потому что является сегодня главным героем в истории так называемого "энергетического перемирия". Ус объяснил, что в контексте этого говорится о прекращении огня по энергообъектам именно в период недели, потому что уже послезавтра, 1 февраля, должны пройти очередные переговоры в Абу-Даби.
Ус подытожил, что Трамп не просто так обратился к Путину с просьбой не бить по Украине в ближайшие дни. Он не хочет повторить историю с первой серией переговоров в ОАЭ, когда они происходили на фоне ужасных российских атак по Украине.
"Энергетическое перемирие": как это комментируют другие эксперты?
Политолог Игорь Рейтерович считает, что Трамп обратился к Путину с предложением не атаковать украинскую энергосистему, потому что это наносит вред переговорному треку. Кроме того, портит американскому президенту имидж. Теперь, по его словам, Путин оказался на распутье.
- По мнению политолога Олега Саакяна, у россиян в конектексте такого перемирия возникло "окно" возможностей. Он отметил, что они уже и так повредили немалое количество объектов энергетики. Поэтому в процессе пока будут накапливать ресурсы для очередных атак, а тогда уже морозы пойдут на спад, решили поиграть в дипломатию и дать согласие Трампу на его просьбу.
- Авиаэксперт Анатолий Храпчинский убежден, что заявления Трампа о том, что Россия согласилась не стрелять по энергетике Украины – не более, чем информационный шум. По его словам, во время такого "энергетического перемирия" противник может сосредоточится на других целяхне энергетике, а на оборонных предприятиях.