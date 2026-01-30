Такое мнение в эфире 24 Канала высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, добавив, что большая ошибка считать его исключительно российским, танкеры обслуживали также Иран, Венесуэлу. Они не официальные, нигде не застрахованы.

О чем США и Россия могли договориться?

Соединенные Штаты начали задерживать суда теневого флота, высаживать свои спецподразделения на танкерах, переходя к конкретным действиям. Со слов Уса, интересный случай произошел, когда одно из судов, которое находилось вблизи Венесуэлы, решило сбежать от американской армии, в процессе этого установило российский флаг, зарегистрировалось в Сочи, будучи уверенным, что тогда его не будут трогать. Однако американцев это не остановило.

Россия начала понимать, что США будут настойчиво проводить эту работу. Она попросила американцев не трогать отдельные танкеры теневого флота, которые помогают ей перевозить нефть. Взамен США согласились, но в обмен на это Россия должна была взять на себя определенное обязательство, чтобы Трамп получил бонусы,

– предположил Ус.

Сейчас лидер США действительно их получил, потому что является сегодня главным героем в истории так называемого "энергетического перемирия". Ус объяснил, что в контексте этого говорится о прекращении огня по энергообъектам именно в период недели, потому что уже послезавтра, 1 февраля, должны пройти очередные переговоры в Абу-Даби.

Ус подытожил, что Трамп не просто так обратился к Путину с просьбой не бить по Украине в ближайшие дни. Он не хочет повторить историю с первой серией переговоров в ОАЭ, когда они происходили на фоне ужасных российских атак по Украине.

