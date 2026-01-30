Несмотря на это, украинская разведка имеет несколько иную информацию. Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал 24 Каналу, что верить российским "военкорам" нельзя, если же выйдут официальные спикеры, то только тогда можно будет предположить вероятность энергетического перемирия.

К теме Мы будем придерживаться зеркальных шагов, – Зеленский об энергетическом перемирии

Важно ли для Украины энергетическое перемирие?

Василий Пехньо отметил, что на очень высоком политическом уровне работают советники переговорного процесса, чтобы найти какой-то компромисс в мирном процессе.

Кирилл Буданов еще во времена руководства ГУР предвидел тяжелые последствия зимы (если Россия начнет атаковать энергетику – 24 Канал) и настаивал на энергетическом перемирии. Этого не произошло, но если он является участником переговорной группы, то, вероятно, продолжает вынашивать эту идею,

– сказал он.

Энергетическое перемирие – ключевой вопрос для многих государственных процессов. Проблемы с энергетикой делают невыносимой жизнь значительной части украинцев, негативно влияют на экономику, демографию и военно-промышленный комплекс, который должен работать бесперебойно для хороших результатов, однако из-за перебоев со светом это сложно.

Украине действительно нужен энергетический баланс, однако военный обозреватель не верит в возможность такого перемирия.

Стоит ли ожидать энергетическое перемирие?

Политолог Олег Саакян предположил, что в вопросе энергетического перемирия появилось определенное "окно". Он считает, что есть шанс договориться в ближайшие недели.

Пиковые обстрелы россиян прошли, что могли, они уже разрушили. Далее у них появится выбор: снова накапливать ресурсы, но уже морозы закончатся, или пробовать дипломатически выиграть, продав Трампу, что они готовы идти на энергетическое перемирие,

– сказал политолог.

Украина также стоит перед вопросом, есть ли еще шансы, чтобы увеличить возможности дальнобойных ударов по России. Если так, то по мнению Саакяна, идти на энергетическое перемирие нам сейчас не выгодно. Если же нет, то, возможно, такое перемирие имеет смысл.

Важно! Зеленский сообщил, что украинская разведка зафиксировала подготовку России к новому удару по Украине. В вечернем обращении 28 января он отметил, что продолжение атак подрывает любые дипломатические усилия по завершению войны.

Заявление России о якобы готовности к энергетическому перемирию – это, вероятно, хитрость Кремля, чтобы определить свои следующие действия на основе реакции США. Ведь администрация Трампа может положительно воспринять такую российскую инициативу.

Если это произойдет, то кремлевский диктатор попытается манипулировать, заявив, что Украина не согласилась на мир, поэтому Россия и продолжает атаки.

В любом случае, прекращение огня по энергетике – это информационно-психологическая операция России с вектором на дипломатию, которая не имеет ничего общего с готовностью или не готовностью к ударам по Украине,

– добавил политолог.

Он подытожил, что российское заявление о перемирии не является подтвержденным фактом, пока не будет официальной договоренности двух стран и пока стороны не создадут режим мониторинга такого соглашения.

Как стороны комментируют энергетическое перемирие?