Об этом сообщил корреспондент Financial Times в Киеве и публицист Христофер Миллер в соцсети Х.

Смотрите также Раньше такого не видели: в Белом доме повесили фото Трампа и Путина

Что говорят в Украине об остановке обстрелов со стороны России из-за мороза?

Украинские чиновники рассказали журналисту, что никаких сигналов от России об остановке атак на время сильных морозов они не получали. В то же время Дональд Трамп лично попросил не осуществлять обстрелы в ближайшее время. Поэтому в Киеве не верят, что Россия готова заключить временное прекращение огня, как это якобы пообещал американскому лидеру сам российский диктатор.

Украинские чиновники говорят мне, что узнали об этом со слов Трампа, не получили сигнала от России и еще не уверены, что заключено соглашение о прекращении огня,

– сообщил Христофер Миллер.

В то же время Дональд Трамп на недавней пресс-конференции рассказал, что говорил с Владимиром Путиным об этом и президент России якобы даже дал свое согласие.

О чем Трамп просил Путина?