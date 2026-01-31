Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в конце 1438-го дня полномасштабной войны.

Что говорит Зеленский о переговорах?

Президент заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова. По словам Владимира Зеленского, сейчас продолжаются контакты с американской стороной для конкретики, в частности, относительно дальнейших встреч.

Украина готова работать во всех рабочих форматах. Важно, чтобы результаты были и чтобы встречи были. Мы рассчитываем на встречи на следующей неделе, мы готовимся к ним,

– сказал он.

В то же время дополнительных деталей по этому поводу президент не рассказал.

На каком этапе переговоры сейчас?