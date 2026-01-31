Такую информацию сообщил специальный представитель США Стив Уиткофф в соцсети Х по результатам обсуждений.
Что сказал Уиткофф о переговорах?
Стив Уиткофф заявил о "продуктивных и конструктивных" встречах в Майами с российским спепредставителем Кириллом Дмитриевым в рамках посреднических усилий США по продвижению мирного урегулирования "украинского конфликта".
В состав американской делегации на этих переговорах, кроме Стива Виткоффа, вошли министр финансов Скотт Бессент, зять Дональда Трампа и бизнесмен Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.
Эта встреча добавляет нам оптимизма, что Россия работает над достижением мира в Украине, и мы благодарны президенту Трампу за его решающее лидерство в стремлении к устойчивому и прочному миру,
– написал он.
Что этому предшествовало?
- Незадолго до этого стало известно о том, что Дмитриев прибыл в Майами. Около 15:00 советник российского диктатора опубликовал сообщение в соцсети Инстаграм. На обнародованном фото – морской пляж и закат солнца над водой.
- К слову, уже 1 февраля должен состояться второй раунд переговоров в Абу-Даби. Впрочем на них будут отсутствовать американские представители Уиткофф и Кушнер. Интересно, что на первом раунде значительного продвижения в переговорах не было.