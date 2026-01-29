Об этом пишет телеграм-канал "Вы слушали маяк", ссылаясь на видео со встречи делегаций России и ОАЭ.
Что сказал Кадыров на переговорах России и Украины?
Рамзан Кадыров появился в Кремле, где в четверг, 29 января, проходила встреча российских властей с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов, хотя и имел болезненный вид. Он присоединился к президенту Владимиру Путину и перед мероприятием ответил на вопросы журналистов.
Так Кадырова спросили, что он думает по поводу возможных переговоров по поводу завершения войны в Украине. Глава Чечни заявил, что это не выход.
Я считаю, что войну надо довести до конца. Я против переговоров,
– говорит Кадыров.
Комментарий по решению войны с помощью переговоров дал и глава ГРУ Игорь Костюков. Пропагандисты спросили его, сложнее ли вести переговоры с украинской стороной без участия США. Костюков отметил, будто "легко не было никогда".
Что известно о состоянии здоровья Рамзана Кадырова?
Рамзан Кадыров на самом деле не находится в критическом состоянии, как об этом сообщали ранее. Писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов в эфире 24 Канала рассказал, что Кадыров надеется прожить еще несколько лет, хотя и болеет из-за неудачной пересадки почки и постоянно принимает гормональные лекарства.
Болезнь Кадырова-старшего вызвала обсуждение в Грозном и Москве относительно его возможного преемника. В России и Чечне назвали вероятных кандидатов на место Кадырова после его смерти.
После сообщений о болезни Кадыров уже появлялся на публике. Так 3 декабря он прибыл на открытие школы в одном из населенных пунктов. На заоде он держал в руках трость.