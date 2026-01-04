Сам Кадыров заявил, что мероприятие состоялось 3 января, что подтверждается метаданными ролика. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание 7×7.

Каким Кадыров появился на публике после госпитализации?

31 декабря советник Кадырова говорил о подготовке школы к открытию, это подтверждает, что событие произошло уже в 2026 году.

Отмечается, что это не первый случай, когда Кадырова видят с тростью. В марте 2024 года он уже появлялся в таком виде на видео, опубликованных его пресс-службой, на фоне слухов о проблемах со здоровьем.

Также 31 декабря 2025 года "Новая газета" со ссылкой на источники сообщала, что Кадыров планировал принять участие в традиционном предновогоднем заседании Госсовета России и 24 декабря прибыл в Москву. В то же время в ночь на 25 декабря его состояние резко ухудшилось, после чего его на реанимобиле доставили в Центральную клиническую больницу Управления делами президента РФ.

Кадыров долго не появлялся на публике