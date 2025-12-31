Его срочно госпитализировали в Центральную клиническую больницу Управления делами президента России. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Новую газету Европы".

В каком состоянии Кадыров?

Собеседник издания из окружения Кадырова отметил, что в Москве его едва спасли, после чего он вернулся домой. С тех пор на публике Кадыров не появлялся.

В 2026 году в Чечне запланированы выборы главы республики. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем главы Чечни, в Кремле одобрили его кандидатуру. Впрочем, никаких кулуарных обсуждений относительно возможных преемников в Москве не ведется.

Напомним, что Рамзан Кадыров в июле 2025 года едва не утонул во время отпуска на элитном турецком курорте Бодрум. Вскоре после этого, в начале августа, он опубликовал видео, где занимается на велотренажере. На кадрах видно, что он заметно похудел, а сам тренажер многие расценили как реабилитационный, а не спортивный. Это вызвало новые предположения о возможном курсе восстановления после инцидента или хронических проблем со здоровьем.

Что известно о последних заявлениях Кадырова?