В сеть сливаются какие-то видео, которые не являются актуальными, но не показывают истинное состояние Кадырова-младшего. Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов заметил 24 каналу, что пропаганда сливает файлы с метаданными, которые выдают настоящую ситуацию.

"Это было бы прекрасно, если бы через несколько дней после ДТП нам показали живого и здорового Кадырова-младшего. Но его никто не показывал. Нам показывают эти "консервы", которые плохо сняты, неубедительные. Чем больше они сливают этих "консервов", чем больше выдают в телеграм-каналы, тем меньше им верят. Поэтому это цирк", – подчеркнул он.

Кроме того, расследование относительно ДТП не проводится. Дело в том, что это не выгодно для чеченского самопровозглашенного лидера.

Что известно о ДТП с Кадыровым-младшим?