В сеть сливаются какие-то видео, которые не являются актуальными, но не показывают истинное состояние Кадырова-младшего. Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов заметил 24 каналу, что пропаганда сливает файлы с метаданными, которые выдают настоящую ситуацию.
К теме Адама было "трудно узнать", а врачам угрожали: новые детали ДТП с сыном Кадырова
"Это было бы прекрасно, если бы через несколько дней после ДТП нам показали живого и здорового Кадырова-младшего. Но его никто не показывал. Нам показывают эти "консервы", которые плохо сняты, неубедительные. Чем больше они сливают этих "консервов", чем больше выдают в телеграм-каналы, тем меньше им верят. Поэтому это цирк", – подчеркнул он.
Кроме того, расследование относительно ДТП не проводится. Дело в том, что это не выгодно для чеченского самопровозглашенного лидера.
Что известно о ДТП с Кадыровым-младшим?
16 января СМИ сообщили, что кортеж сына Кадырова попал в ДТП. Отмечалось, что 18-летний Адам Кадыров находится в тяжелом состоянии.
Известно, что за рулем был сам Адам Кадыров. Его машина двигалась первой в кортеже и на очень высокой скорости. Автомобиль якобы занесло на ходу, а потом он ударился в какое-то ограждение. Видимо, водитель не справился с управлением.
Были сообщения, что он пришел в себя. По данным других, он – в тяжелом состоянии. Сейчас СМИ снова пишут, что Адам Кадыров пошел на поправку после ДТП. У сына главы Чечни, вероятно, был перелом челюсти, травма селезенки и повреждение лица.
17 января Рамзан Кадыров распространил видео совещания с сыном Адамом на фоне слухов о ДТП. На нем он жив и невредим. Однако анализ метаданных показал, что видео смонтировали в Adobe Premiere Pro 15 января – за день до ДТП. 20 января в соцсетях снова появилось видео с Адамом Кадыровым. На нем он якобы прогуливался по одному из этнопарков в Чечне.