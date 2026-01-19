Складывается впечатление, что глава Чечни Рамзан Кадыров хочет скрыть инцидент. Так, на следующий день после вероятного ДТП он выложил в сеть кадры совещания с участием Адама. Впрочем, медиа установили: ролик смонтирован накануне аварии, передает 24 Канал.

Смотрите также Семейная традиция: родственники Рамзана Кадырова регулярно попадают в ДТП, нередко – с жертвами

Какие новые детали ДТП с Адамом Кадыровым?

На фоне нехватки официальных заявлений, о ДТП с младшим сыном Кадырова в СМИ появляются все новые детали. Подробностями с телеграм-каналом "МО" поделился представитель чеченского оппозиционного движения Niyso.

Так, стало известно, что Адам Кадыров разбился в районе ресторана и дома торжеств "Сафия" на Старопромышленном шоссе. Это место расположено рядом с проспектом имени Владимира Путина, что в Путинском районе.

Главная версия аварии на данный момент – потеря управления, в результате препятствия на дороге и чрезмерно высокой скорости. Машины в кортеже начали биться друг о друга. Вероятнее всего, Адам ехал первым. Его автомобиль врезался в отбойник, что спровоцировало цепную аварию.

По словам очевидца из больницы, состояние Адама после аварии было крайне тяжелым и "его трудно было опознать".

В Niyso отмечают: срочная эвакуация в Москву может указывать на серьезность травмирования. Из Грозного в Москву действительно вылетали несколько самолетов – в частности джет Кадырова и так называемый "летающий госпиталь".

Между тем "Кавказ. Реалии" со ссылкой на собственные источники отмечает, что чеченские силовики угрожали работникам республиканской больницы скорой помощи, куда после ДТП доставили Адама Кадырова. Им запретили общаться с журналистами и оппозиционными пабликами.

Днем 17 января группа полицейских ходила по больнице и проверяла телефоны как сотрудников больницы, так и у пациентов.

Один из источников редакции отметил, что на скором консилиуме по состоянию здоровья Кадырова-младшего врачи собрались без смартфонов.

Что известно о ДТП с Кадыровым-младшим?