Информацию о неоднократных ДТП с участием родственников Кадырова собрал 24 Канал со ссылкой на медиапроект Nexta.

К теме За рулем был сам Адам Кадыров: СМИ рассказали детали ДТП в Грозном

Что известно о ДТП, в которых фигурировала фамилия Кадыров?

Самый свежий случай произошел накануне, 16 января, в Грозном, когда кортеж 18-летнего Адама Кадырова, сына Рамзана, попал в массовую аварию на высокой скорости в районе имени Путина, вблизи ресторана "Сафия" на Старопромышленном шоссе.

По данным источников в регионе, обнародованным "Кавказ.Реалии" и оппозиционным движением NIYSO, кортеж двигался с большой скоростью, когда внезапно столкнулся с препятствием, что привело к цепному столкновению нескольких автомобилей.

Адам Кадыров, который, по словам источников, возглавлял колонну, получил тяжелые травмы, его состояние описывали как критическое. Позже его эвакуировали специальным медицинским самолетом в Москву, где он якобы находится в Боткинской больнице в тяжелом состоянии, хотя некоторые источники утверждают, что он уже пришел в себя.

В то же время "Новая газета Европа" сообщает, что в результате столкновения погиб водитель другой машины, с которой столкнулся кортеж, а около 18 – 20 человек, преимущественно из окружения Адама, получили травмы различной степени тяжести, хотя большинство выписали уже на следующее утро.

Еще один случай произошел не так давно, в июле 2025 года. Тогда в Грозном племянник Рамзана Ясин Закриев, занимающий должность председателя Счетной палаты Чечни, на высокой скорости врезался в автомобиль Lada Priora, где ехала семья с двумя детьми.

По данным правозащитного центра "Мемориал" и оппозиционного телеграм-канала NIYSO, Закриев мчался на большой скорости, вероятно, устроив гонки, в результате чего семейный автомобиль ударился о столб. Тогда родители погибли на месте, а дети получили серьезные травмы, включая переломы и внутренние повреждения.

Сам Закриев вышел из аварии невредимым, и, несмотря на очевидную вину, против него не открыли уголовное дело

Еще один резонансный случай произошел ночью на 5 декабря 2018 года в Грозном, когда двоюродный брат Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов, в то время глава Шалинского района, на Mercedes на большой скорости въехал во встречный VAZ-2107, где ехала семья из трех человек.

По сообщениям местных СМИ и правозащитников, мать и ее маленькая дочь погибли мгновенно, а отец скончался позже в больнице от полученных травм. Охрана Ибрагимова конфисковала телефоны свидетелей, чтобы избежать утечки видео, а полиция сначала заявила, что за рулем был не он, а его родственник.

Сам Ибрагимов избежал ответственности как по светскому закону, так и по адату (традиционным чеченским обычаем), и впоследствии занял должность секретаря Совета безопасности Чечни, где, по слухам, был причастен к внесудебным расправам.

А в мае 2008 года умер 13-летний племянник Рамзана Кадырова Турпал-Али, официальной причиной смерти тогда назвали "длительную болезнь". Однако, по данным агентства Regnum и других источников, парень получил тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии еще в 2007 году, после чего длительное время лечился в Германии. Ранее телевизионные сюжеты показывали, как в 9-летнем возрасте Турпал-Али управлял автомобилем без номерных знаков, разъезжая по чеченским селам, что свидетельствует об отсутствии контроля за детьми в элитных кругах.

В каком состоянии сам Рамзан Кадыров?